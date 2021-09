Éstos son los juegos de PS4 con mejora a PS5

A diferencia del Smart Delivery de Xbox, actualizar un juego de PS4 a PS5 en algunas ocasiones es más complicado de lo que debería ser. A lo largo de casi un año, hemos visto como varios juegos de la consola de Sony de previa generación han recibido algún tipo de parche o actualización para mejorar su rendimiento en la nueva plataforma.

En algunos casos, esto se limita solamente a una actualización de frame rate, mientras que en otros vemos una serie de mejoras. Es importante mencionar que algunos de estos títulos no tienen como tal una versión de PS5, pero corren mejor en la consola. Por otro lado, hay títulos que sí cuentan con una copia dedicada a la nueva generación.

De esta forma, a continuación puedes checar una lista de juegos de PS4 que actualmente pueden correr de mejor forma en PS5 gracias a un parche para mejorar su rendimiento en la nueva consola, o ya cuentan con una actualización específica para el nuevo hardware:

-A Hat in Time: 1080p 60FPS.

-A Plague Tale Innocence: Versión independiente para PS5, 4K 60FPS, audio 3D, funciones para el DualSense

-Assassin’s Creed: Odyssey: 60FPS

-Blood and Truth: Aumento de resolución (4k dinámico) y 90FPS, modelados de alta calidad, mejoras en las texturas

-Borderlands 3: Versión independiente para PS5, 4K 60FPS y 1080p 120FPS, funciones para el DualSense

-Call of Duty: Warzone: 120FPS a 1080p, funciones para el DualSense

-Crash Bandicoot 4 It’s About Time: Versión independiente para PS5, 4K 60FPS, funciones para el DualSense

-Crysis Remastered: 1080p 60FPS, 1800p/60FPS, 1080p/60FPS con Ray tracing

-Days Gone: 60fps

-Dead by Daylight: Versión independiente para PS5, 2160p 60FPS, funciones para el DualSense, ray tracing

-Destiny 2: Versión independiente para PS5, 2160p 60FPS, 1440p 120FPS en PVP

-Doom Eternal: Versión independiente para PS5, 2160p y 60FPS, 1584p y 120FPS, 1800p y 60FPS con ray tracing, funciones para el DualSense

-FIFA 21: Versión independiente para PS5, 2160p 60FPS, funciones para el DualSense

-Final Fantasy VII Remake: Versión independiente para PS5, 4K 30FPS, 1620p 60FPS, mejoras en iluminación global, mejoras en numerosas texturas, reducción del pop-in, cambios en las sombras, tiempos de carga mucho más rápidos

-For Honor: 4K 60FPS, reflejos más realistas, mayor distancia de visualización, texturas mejoradas, sombras mejor definidas

-Fortnite: Versión independiente para PS5, 2160p 60FPS, 1440p dinámicos 120FPS, funciones para el DualSense

-Genshin Impact: Versión independiente para PS5, 4K 60FPS

-Ghost of Tsushima: 60fps (actualización gratuita)

-God of War: 60FPS

-GreedFall: Versión independiente para PS5, 4K 30FPS, 1440p 60FPS, funciones dualsense

-Hitman 3: Versión independiente para PS5, 1800p 60FPS, funciones para el DualSense, mejoras en texturas, mejoras en sombreados, tiempos de carga más rápidos

-Horizon Zero Dawn: 60FPS, solventa problemas de streaming y pop-in

-Human Fall Flat: 4K 60FPS, funciones para el DualSense

-Maneater: Versión independiente para PS5, 4K 60FPS, funciones para el DualSense

-Marvel’s Avengers: Versión independiente para PS5, 4K 30FPS, 4K dinámicos y 60FPS en modo rendimiento, mejoras en iluminación y reflejos, mejoras en texturas, unciones para el DualSense

-Metro Exodus: 4K 60FPS, ray tracing, funciones para el DualSense, audio 3D

-Mortal Kombat 11: Versión independiente para PS5, 4K 60FPS, mejoras en sombras

-Mortal Shell: Versión independiente para PS5, 60FPS, funciones para el DualSense

-Need for Speed: Hot Pursuit Remastered: 4K 60fps

-Nioh 2: Versión independiente para PS5, 4K 60FPS, 1080p dinámicos 120FPS, mejoras visuales aplicadas en el modo 4K, funciones para el DualSense

-No Man’s Sky: Versión independiente para PS5, 4K 60FPS, funciones para el DualSense

-PGA Tour 2K21: 60FPS

-Ratchet and Clank: 60FPS

-Remnant: From the Ashes: 4K 30FPS, 1080p 60FPS

-Ride 4: Versión independiente para PS5, 4K 60FPS, mejoras gráficas, funciones para el DualSense

-Shadow of the Tomb Raider: 4K dinámicos 60FPS, 1080p 60FPS bloqueados

-Sniper Elite 4: 4K 60FPS

-Star Wars Jedi: Fallen Order: Versión independiente para PS5, 60FPS, post procesamiento a 1440p, desactivada la resolución dinámica y renderizado a 1200p

-Subnautica: Versión independiente para PS5, 60FPS, reducción de tamaño en el disco

-The Last of Us Parte II: 60FPS

-The Outer Worlds: 60FPS, resolución dinámica con menores caídas

-Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint: 4K 30FPS, 1080p 60FPS

-Tom Clancy’s Rainbow Six Siege: Versión independiente para PS5, 4K 60FPS, 4K dinámicos 120FPS, funciones para el DualSense

-Tom Clancy’s The Division 2: 4K 60FPS

-Tony Hawk’s Pro Skater 1+2: Versión independiente para PS5, 4K 60FPS, 1080p 120FPS, mejoras gráficas, funciones para el DualSense, audio 3D

-Train Sim World 2: Versión independiente para PS5, 60FPS, mejoras gráficas

-TT Isle of Man – Ride on the Edge 2: 1440p 60FPS

-Warhammer: Vermintide II: 1440p 60FPS, mejoras gráficas, mejoras en iluminación, reflejos y texturas

-World of Warships: Legends: Versión independiente para PS5, 4K 30FPS, 1440p 60FPS

-WRC 9: Versión independiente para PS5, 1920p 60FPS, 1080p 120FPS, funciones para el DualSense

-Wreckfest: Versión independiente para PS5, 4K 60FPS Mejoras gráficas: vegetación, huellas de vehículos, texturas, suciedad en vehículos, partículas, mejoras en iluminación y reflejos, multijugador hasta con 24 jugadores, mejoras en los tiempos de carga, funciones para el DualSense.

-Yakuza: Like a Dragon: Versión independiente para PS5, 4K 30FPS, 1440p 60fps

En temas relacionados, aquí puedes conocer más sobre las nuevas políticas de actualización de PS4 a PS5. De igual forma, Horizon Forbidden West sí se podrá actualizar entre generaciones de forma gratuita.

Vía: 3DJuegos