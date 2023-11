Éstos son los juegos de PS Plus para diciembre

Con diciembre, a unas horas de distancia, PlayStation se ha dado a la tarea de revelar los juegos que llegarán al servicio de PlayStation Plus a partir del próximo mes. En esta ocasión, encontramos tres juegos que son bastante divertidos, pero que no son esenciales para la colección de cualquier jugador.

A partir del 5 de diciembre, y hasta el próximo 1 de enero de 2024, todos los usuarios de PlayStation Plus, sin importar el nivel de suscripción que tengan, podrán disfrutar de los siguientes tres títulos para el PlayStation 4 y PlayStation 5.

Lego 2K Drive | PS4, PS5

“Bienvenido a Bricklandia, hogar de una enorme aventura de conducción de Lego en un mundo abierto. ¡Corre en cualquier lugar, juega con quien quieras, construye las atracciones de tus sueños y derrota a un elenco de salvajes rivales de carreras por el codiciado Sky Trophy! Corre por calles, mares y arenas mientras construyes las atracciones de tus sueños, ladrillo a ladrillo, y disfrutas del extenso modo historia de Lego 2K Drive. Juega con un amigo en casa o con hasta cinco amigos en línea en los modos en línea Play With Friends y Play With Everyone habilitados para juego cruzado. Exploren Bricklandia juntos o demuestren sus habilidades en los modos Cup Series y Race. Desde minijuegos hasta misiones secundarias, te espera una gran cantidad de diversión llena de vehículos”.