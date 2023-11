Grand Theft Auto: The Trilogy llega a Netflix

Considerando su posición como gigante en la industria del streaming, es comprensible el hecho de que el público no esté consciente de la participación que ha tenido Netflix en la industria de los videojuegos. Desde hace tiempo, esta compañía se ha encargado de ofrecerle a sus usuarios una selección bastante interesante de juegos que están disponibles en dispositivos móviles. Sin embargo, ninguno ha sido tan grande como la colección que acaban de anunciar el día de hoy, puesto que tres títulos de Grand Theft Auto llegarán a este servicio el próximo mes.

De acuerdo con The Verge, Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, colección que incluye versiones remasterizadas de GTA: III, Vice City y San Andreas, estará disponible para todos aquellos con una suscripción a Netflix en dispositivos iOS y Android el próximo 14 de diciembre de 2023, y a partir del próximo 30 de noviembre podrás pre-registrate para disfrutar de estos juegos en cuanto estén disponibles en unas semanas.

Si no cuentas con una suscripción a Netflix, no te preocupes, ya que GTA: The Trilogy también estará disponible para su compra por separado en las tiendas de App Store y Google Play Store el mismo 14 de diciembre. Este es solo el esfuerzo más reciente de mantener una posición en la industria de los videojuegos.

Además de ofrecer juegos de forma gratuita para todos sus suscriptores, Netflix también se ha encargado de publicar sobre sus propiedades más famosas, como Stranger Things. Por si fuera poco, es gracias a este servicio que algunos de los títulos independientes más aclamados de los últimos años están disponibles en dispositivos móviles.

Títulos como Kentucky Route Zero, Before Your Eyes, Oxenfree I y II, Immortality, Spiritfarer, y Dead Cells, ya están disponibles en Netflix, y se espera que en el próximo año se agreguen Katana Zero, Death’s Door, y Hades. Junto a esto, algunas de estas experiencias son exclusivas del servicio de streaming en dispositivos móviles.

Lamentablemente, reportes han señalado que el porcentaje de usuarios que acceden a los juegos por medio de Netflix es muy pequeño. De esta forma, es muy probable que la compañía esté haciendo todo lo posible por llamar la atención del público con títulos como GTA: The Trilogy, y otro tipo de experiencias altamente recomendadas.

Recuerda, GTA: The Trilogy llegará a Netflix, así como dispositivos iOS y Android, el próximo 14 de diciembre. En temas relacionados, se confirma la llegada de Pokémon Horizons. De igual forma, estos son los estrenos de Netflix para diciembre de 2023.

Nota del Editor:

Netflix, por extraño que suene, ofrece un buen servicio de videojuegos, incluso mejor que Apple Arcade, al menos en cuanto a las opciones disponibles hasta el momento. De esta forma, será interesante ver cómo es que juegos como GTA: The Trilogy corren en dispositivos móviles.

Vía: The Verge