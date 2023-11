Godzilla Minus One ya tiene fecha de estreno en México

A pesar de que los lanzamientos importantes del mundo del cine se han calmado, aún hay propuestas que llegarán el próximo mes, entre ellas tenemos a El Niño y la Garza y también Aquaman y el Reino Perdido, pero parece que las cosas no se terminan ahí. Y es que hace pocas horas se acaba de confirmar que el lagarto gigante más popular de Japón, Godzilla, llegará a las salas de cine para despedir el año de la mejor manera, es decir con la destrucción de ciudades por peleas de monstruos.

Según lo confirmado por la organización conocida como Konnichiwa Festival en las redes sociales, la película titulada como Godzilla Minus One llegará a las salas de Cinépolis en México y Chile, esto después de que tuvieron pláticas para su correspondiente distribución. El estreno será ni más ni menos que el próximo 28 de diciembre, fecha ideal para terminar la recta final del 2023.

¡Prepárate para ser testigo del inicio de la leyenda! ¡#GodzillaMinusOne llega para destruirlo todo en una historia épica y terrorífica que no te puedes perder en cines! ¡México y Chile a partir del 28 de Diciembre! 🇨🇱🇲🇽 pic.twitter.com/ksi7ZPkHm6 — Konnichiwa! (@KonnichiwaFest) November 29, 2023

Esta es la sinopsis de la película:

Godzilla Minus One (2023) nos transporta al Japón de la posguerra, donde la nación se ve amenazada por la inminente aparición de Godzilla. Anunciada en 2022, esta película es un emocionante retorno a territorio japonés, siguiendo la estela de “Shin Godzilla”, estrenada en 2016.



Desde hace bastante tiempo que este lagarto no había tenido una interpretación de su país de origen, Japón, pues en ese lapso tuvimos las películas del Monsterverse, las cuales incluyen la homónima y también King of The Monsters, y claro, la más nueva dentro del universo es Godzilla vs. Kong. Por otro lado, Apple TV+ ha recibido una serie que se encuentra en esta línea de tiempo, por lo que los fanáticos de los Kaijus van a estar más que contentos.

Nota del editor: Seguramente no será una película que realmente resalte, pero valdrá la pena echarle un vistazo para distraerse durante un rato. Es bueno tener de regreso a este personaje después de que ha tenido descanso por tres años en el mundo del cine.