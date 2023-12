Estos son los estrenos que llegan a Disney Plus en diciembre

Oficialmente hemos llegado al mes de diciembre, y con eso hay muchos estrenos dentro de los diferentes servicios de streaming que existen en la actualidad, de hecho, Netflix ya ha dado a conocer los programas que la gente no se puede perder por ningún motivo. Y para seguir con la tendencia, Disney Plus ha hecho lo propio, pues ya dijeron qué es los que la gente podrá disfrutar con pagar un mes del plan básico o junto con Star Plus.

Dentro de los estrenos el más importante es Indiana Jones y el Dial del Destino, el cual se esperaba mucho este año en cines originalmente y que al final no terminó de convencer demasiado por el uso excesivo del CGI. También está la segunda temporada de What If?, en la que veremos a los héroes más importantes del MCU hacer cosas que se salen de la línea de tiempo original.

Aquí el calendario completo: