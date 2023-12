Hideo Kojima da su opinión del tráiler de Furiosa

Hace poco se liberó el primer avance de Furiosa, película que servirá como precuela a Mad Max: Fury Road y que ahora está en boca de todos debido a esas escenas de acción que claramente hacen recordar a lo visto en 2015 pero con efectos mucho más avanzados de lo convencional. Como ya se sabe, el creador de Metal Gear Solid, Hideo Kojima, es fanático de este tipo de proyectos, y mediante las redes sociales ha dado a conocer que le ha parecido este tráiler a pocos minutos de haberlo visto.

Por lo que ha dado a conocer en Twitter, parece que ha estado esperando este proyecto por años al igual que muchos de los fans de George Miller, director de la misma que claramente vuelve para dirigir a grandes actores como lo puede ser en esta ocasión Anya-Taylor Joy, quien en estos momentos destaca en Hollywood. Incluso mediante la publicación, Kojima agradece de que esto sea una realidad.

It’s finally here!!!!! Gave me an energy! My GOD, thank you🙏👍🫶 pic.twitter.com/URsWnIkFrd

— HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) December 1, 2023