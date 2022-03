Attack on Titan, o Shingeki no Kyojin, es un fenómeno cultural como no se había visto en el mundo del anime en mucho tiempo. Con el final de la serie a solo unas semanas de distancia, este es el momento perfecto para re-visitar los más de 80 capítulos disponibles para descubrir cuáles son los aclamados por los fans y la crítica. Cada uno de los títulos que aquí vemos son espectaculares, y dejan en claro por qué la adaptación de Hajime Isayama es tan amada por el público.

5-. Memories of the Future (temporada cuatro, episodio 20) 9.9

Este es uno de los episodios más recientes del anime. Aquí podemos ver a Zeke y Eren Jaeger viajando por los recuerdos de Grisha. Alejado de la acción que tanto ha caracterizado a la última temporada, este capítulo tiene un enfoque emocional que deja en claro la relación entre estos personajes, y crea el escenario listo para los eventos que le ofrecen una conclusión al viaje de nuestro protagonista, uno que le ha otorgado muchos enemigos.

4-. From You, 2000 Years Ago (temporada cuatro, episodio 21) 9.9

Aquí vemos otro episodio reciente, y uno que continúa con el conflicto directamente del episodio pasado. No solo somos testigos de la relación entre Zeke y Eren, sino que varios misterios sobre el origen de los titantes son aclarados. Algunas de las escenas son brutales y perturbadoras, dejando en claro que este anime es una obra dirigida a un público mayor, está siendo una de las razones por las cuales la adaptación ha logrado ser tan popular como lo ha sido.

3-. Senshi (temporada dos, episodios seis) 9.9

Si bien la segunda temporada no fue tan recibida como el resto del anime, con el paso del tiempo se ha llegado a apreciar este trabajo más y más. Aunque la acción sigue presente, en este episodio son las revelaciones y el aspecto político de este mundo el cual logra resaltar más. Junto a los titanes, es la compleja forma en la que esta sociedad se desarrolla, lo que le da una gran personalidad a esta serie, con lo cual logra resaltar del resto de producciones similares.

2-. Perfect Game (temporada tres, episodio 16) 9.9

Con una calificación alta de 9.9/10 por parte de 37,500 usuarios, este episodio, aunque contiene muchas escenas de acción apasionantes entre los Scouts y los titanes, es mejor recordado por el discurso emotivo de Erwin. Aunque seguramente ya saben lo que sucede a continuación, es mejor que aquellos que no han visto el anime descubran estos sucesos por su cuenta. Solo podemos decir que este segundo lugar es más que merecido.

1-. Hero (temporada tres, episodio 17) 9.9

Originalmente calificado con un 10/10 con más de 71,000 reseñas, este episodio puede ser mejor recordado por la pelea icónica entre Levi y Zeke. La acción está en su punto máximo. La animación nunca se había visto mejor. Los personajes demostraron lo mejor de ellos. Este es, sin duda alguna, el mejor episodio de Attack on Titan, al menos hasta el momento, el final de la serie bien podría cambiar esto, aunque aquellos que ya leyeron el manga bien podría no estar de acuerdo con esto.