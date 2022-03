Las adaptaciones live action de anime por parte de Netflix usualmente son recibidas con una serie de opiniones mixtas. En la mayoría de los casos, esto no llega a importar mucho, ya que la compañía de streaming le da luz verde a más series o temporadas extra. Sin embargo, este no fue el caso con Cowboy Bebop, el cual fue cancelado. Después de un par de meses de duelo, el actor encargado de Spike por fin ha revelado cómo se siente por esta decisión.

Por medio de una entrevista con The Hollywood Reporter, John Cho, actor que le da vida a Spike, ha revelado que se siente decepcionado por la cancelación de Cowboy Bebop, pero está contento por la experiencia que pudo vivir. Esto fue lo que comentó:

“Fue muy impactante y estaba desanimado. Me emocionó mucho la respuesta [al programa]. Desearía haber podido contactar a todos y recibir abrazos… Estoy un poco desconcertado acerca de cómo puedes conectarte con personas que no conoces haciendo tu trabajo, pero no lo cuestionaré. Lo valoraré y lo atesoraré. Estoy realmente profundamente agradecido de que a alguien le importe. Es impresionante para mí.

Puse mucho de mi vida en ello. Me lesioné filmando ese programa, así que me tomé un año sabático debido a la cirugía y me dediqué a la rehabilitación, regresé y terminé el programa. Me sentí bien conmigo mismo como resultado. También filmamos el programa en Nueva Zelanda, así que mi familia se mudó allí. Fue solo un gran evento en mi vida y de repente terminó”.