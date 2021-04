Este Wii bañado en oro se subasta por $6 millones de pesos

Suena como algo bastante bizarro, pero en algún punto se consideró obsequiarle a la Reina Isabel II de Inglaterra un Wii bañado en oro. Dicha consola formó parte de una promoción de marketing por parte de THQ Nordic para anunciar Big Family Games, un juego para toda la familia que contribuiría enormemente al éxito del Wii.

THQ Nordic buscaba que este Wii cayera en manos de la monarquía inglesa, cosa que nunca sucedió, y ahora ha aparecido nuevamente en eBay a través de una subasta que empieza en $300 mil dólares. Donny Fillerup, coleccionista de videojuegos, fue el responsable por iniciar esta subasta, que también incluye un Wiimote bañado en este mismo material.

Fillerup, quien tomó posesión de la consola en 2017, detalló exactamente por qué está buscando venderla ahora:

“Mi familia nunca tuvo mucho dinero, así que siempre lo necesitábamos. Yo no quería venderla; sin embargo, siempre me dio curiosidad saber cuánto dinero me darían por ella. Realmente quería conservarla en caso de que algún día yo abriera mi propio museo.

Empecé a platicar con la gente, y me dijeron que nada es para siempre. Yo soy el tipo de persona que se encariña con las cosas de tal manera que se me hace muy difícil venderlas. Así que vender el Wii también me ayudó con este aspecto.”