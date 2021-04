Metro Exodus Enhanced Edition llega a PC la siguiente semana

A mediados de febrero de este año, 4A Games anunció Metro Exodus Enhanced Edition, una versión mejorada del juego original que estaría llegando a consolas de nueva generación y PC. Si ya estás ansioso por ponerle las manos encima a esta remasterización, entonces te alegrará saber que no tendrás que esperar demasiado puesto que finalmente se estrenará la siguiente semana. Pero solo en computadora, los jugadores de PlayStation 5 y Xbox Series X/S deberán esperar un poco más.

Los usuarios que ya tengan el juego base de Metro Exodus podrán hacer la mejora a la Enhanced Edition sin costo alguno, no importa si lo adquiriste en Steam, Epic Games Store o GOG. El título contará con gráficos mejorados, la posibilidad de jugar hasta en 120HZ y por supuesto, ray-tracing. Importante destacar que requieres de una tarjeta gráfica que soporte ray-tracing, de lo contrario no podrás descargar la Enhanced Edition. Esto se debe a que el ray-tracing está activo en todo momento, es decir, no existe una opción para deshabilitarlo.

Como te lo comentaba al principio de esta nota, Metro Exodus Enhanced Edition también llegará a consolas de nueva generación, aunque todavía no hay fecha exacta para esto. Por mientras, puedes echarle un vistazo a este juego vía el siguiente video de Digital Foundry.

