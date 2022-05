Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la esperada película del MCU, por fin llega a los cines esta misma semana. Sin embargo, algunas personas ya tuvieron la oportunidad de ver la cinta, por lo que ya hay una calificación oficial. Si bien las opiniones positivas dominan la conversación, también hay algunas críticas que dejan en claro un par de errores.

Con una calificación de 83% en Rotten Tomatoes, la película dirigida por Sam Raimi cuenta con un buen inicio. Dentro de los puntos positivos, muchos medios hablan sobre las actuaciones, especialmente la de Elizabeth Olsen, los efectos especiales, y la dirección por parte de Raimi. Sin embargo, también se menciona que la duración puede ser un problema, y los temas no avanzan mucho la historia general del MCU.

Esto fue lo que comentó The New York Post:

“El Universo Cinematográfico de Marvel ha saltado oficialmente al tiburón”.

Por su parte, The Wrap es más optimista al mencionar:

“Logra cubrir los puntos sorpresa que esperamos de una aventura de Marvel bien diseñada, pero incluso con Sam Raimi a la cabeza, esta entrega es pesada en el espectáculo pero ligera en la humanidad”.

Las opiniones negativas continúan por parte de Associated Press:

“Quizás el universo Marvel finalmente comienza a sentirse como una serie de cómics de larga duración. O tal vez la Fase 4 aún no se ha puesto en marcha”.

Sin embargo, The Nerdist traer un balance a las opiniones:

“Si has soñado con sumergirte en una edición de acción en vivo de EC Comics o Doctor Strange, entonces prepárate para un nuevo favorito”.

Screen International ha mencionado:

“Doctor Strange in the Multiverse of Madness claramente lleva las huellas dactilares del director Sam Raimi, quien infunde el material con el mismo espíritu alucinante y vertiginoso que ha guiado su mejor trabajo”.

Como lo pudieron ver, las opiniones positivas dominan la conversación, pero también hay algunos que no pueden dejar de pasar los aspectos negativos. Solo nos queda esperar a conocer la opinión del público. Doctor Strange in the Multiverse of Madness llegará a los cines el 4 de mayo en México. En temas relacionados, el creador de Fairy Tail hace su propio póster inspirado en esta cinta.

Nota del Editor:

Aunque parece que la cinta cuenta con varios puntos negativos, este tipo de opiniones usualmente provienen por parte de gente que no es fan del MCU, lo cual es válido, pero estas cintas ya están más enfocadas a atraer a la mayor cantidad de público, más que en crear arte en su sentido clásico.

Vía: Rotten Tomatoes