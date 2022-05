La gente ya empezó a golpear sus televisiones con Nintendo Switch Sports

Una de las grandes polémicas que giró alrededor de la Wii en 2006 fue la de Wii Sports, lanzamiento que dio un avance respecto a la tecnología de controles por movimiento. El problema, fue que ciertos usuarios golpeaban por accidente sus TV por algunos mini juegos en específico, ya que olvidaban poner la correo. Y ahora, parece que aquellas épocas vuelven.

Desde esos primeros casos, Nintendo empezó a poner una advertencia al inicio de sus juegos para evitar accidentes similares. Pero parece que el mensaje no quedó claro para el streamer 63man, quién recientemente se puso a jugar Nintendo Switch Sports. En su transmisión estaba en el minijuego de tenis, cuando de repente su joy-con salió volando, y por ende, la Televisión sufrió las consecuencias.

Pero no es el primero al que les pasa esto, dado que en Reddit el usuario , Equivalent_Actuary_6, compartió una fotografía en la que claramente se ve su monitor arruinado a causa de jugar este título. Aunque vale la pena señalar, que no le fue tan mal en comparación a otros casos, donde el plasma o cristal líquido quedan completamente sin servir.

Esto también pasa con la correa de la pierna, misma que viene incluida con las copias físicas del videojuego. Con accidentes suscitados en su mayoría por ejercer demasiada presión al colocarla.

This happened during the IGN Switch Sports preview, I guess it really is a successor to Wii Sports now that TVs are being damaged lol pic.twitter.com/DKl0js9Y0N

— Nintendo Hero (@Nintendo_Hero) April 11, 2022