Éstas son las dimensiones y el peso del PlayStation 5

El precio y la fecha de lanzamiento del PlayStation 5 no fue la única información importante que recientemente fue revelado. Por fin se ha dado a conocer uno de los aspectos más interesantes de la consola: sus dimensiones. Olviden las fotos hechas por fans, porque Sony ha revelado las medidas del PS5 y PS5 Digital Edition.

El PlayStation 5 mide 390 mm x 104 mm x 260 mm. Esto significa que la siguiente consola de Sony es más grande que el Xbox Series X y sus 301 mm de altura. Por otro lado, la edición digital del PS5 cuenta con dimensiones simulares, aunque eliminar el lector de discos la hace un poco más angosta con 390 mm x 92 mm x 260 mm.

La siguiente consola de Sony no solo será más alta que su competidora directa, ya que también es más pesada. El PS5 pesa 4.5 kg, en comparación, el Xbox Series X es de 4.4kg. En cuanto a la versión digital, el no tener un lector de discos no solo hace que el hardware ocupe menos espacio en tu casa, sino que reduce su peso a solo 3.9kg.

Aunque claramente esta información no afecta a los juegos, es importante considerar las dimensiones y el peso de una consola para preparar adecuadamente el espacio que ocuparán en tu casa durante los próximos años. El PS5 estará a la venta el próximo 12 de noviembre a un precio de $13,999 pesos. Puedes conocer las dimensiones del Xbox Series X aquí. De igual forma, aquí están los mejores memes del PlayStation 5 Showcase de ayer.

Vía: Kotaku