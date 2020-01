Ésta imagen nos da un mejor look a Jim Carrey como el Dr. Robotnik

Después de varias complicaciones, la película de Sonic the Hedgehog por fin llegará a los cines el próximo mes. En prácticamente en todo el nuevo contenido promocional hemos visto al erizo azul, sin embargo, Dr. Robotnik, o Eggman, sigue siendo un gran misterio.

Recientemente, Jeff Fowler, director de la película, compartió una imagen junto a Jim Carrey como el Dr. Robotnik, debido a que hace un par de días fue el cumpleaños del famoso actor de comedia. En la foto podemos ver un poco más de Carrey vestido como el icónico antagonista de Sonic, y parece estar sentado en una cabina de algún tipo con una pantalla verde detrás de él.

HAPPY BIRTHDAY to one of the most talented, kind, generous, thoughtful, intelligent, earnest, and oh yes FUNNIEST people ever to walk this earth. It is an amazing HONOR to know you and THANK YOU for everything you've done for this movie @JimCarrey #SonicMovie #GOAT pic.twitter.com/GOLTpkrD5f

— Jeff Fowler (@fowltown) January 17, 2020