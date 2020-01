Rumor: Take-Two presiona a Rockstar para que desarrollen más juegos

Rockstar se ha convertido en uno de los estudios de desarrollo más impresionantes de los últimos años. GTA V es el producto que más dinero ha recaudado a nivel mundial. Red Dead Redemption II es considerado uno de los mejores juegos de la generación actual. Sin embargo, en la década pasada no vimos tantos lanzamientos por parte del estudio como antes y, de acuerdo a un rumor, parece que Take-Two desea cambiar esto.

A pesar de que durante el periodo de 2009 al 2019, Rockstar nos entregó dos expansiones de GTA IV, dos Red Dead Redemption y GTA V, junto a los componentes online de estos títulos, hay algunas personas que desearían más en menos tiempo. Un insider de la compañía reveló que Take-Two Interactive, compañía dueña de Rockstar Games, ha estado presionando para que se modifiquen los procesos de desarrollo y se tengan lanzamientos con mayor frecuencia.

Por el momento no hay una confirmación oficial sobre esto. Esta presión parece indicar que Take-Two desea que Rockstar desarrolle juegos de menor escala como lo hizo durante la primera década del siglo XXI, en donde vimos juegos como Manhunt, Bully y Midnight Club, entre los lanzamientos de varios GTA. Sin embargo, la reputación del ambiente laboral en Rockstar no es la mejor de la industria, así que esperemos que, si esto resulta ser una realidad, los empleados de la compañía no tengan que volver a trabajar 100 horas a la semana.

Take-Two is reportedly pressuring Rockstar Games to return to their more frequent game release schedule.

Although this probably would be bad for bigger franchises like GTA and Red Dead, it could incentivize them to continue focusing on much smaller titles like Bully and Manhunt.

— SWEGTA (@SWEGTA) January 17, 2020