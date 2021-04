Espectacular corto de TLOU II nos da una buena idea de cómo será la serie de HBO

Aunque por el momento no hay una fecha de estreno concreta para la serie de The Last of Us en HBO, un fan se ha dado a la tarea de crear un corto de la segunda parte de esta historia, el cual nos da una pequeña probada de lo que nos espera en la gran producción de Sony.

Este corto, conocido como The Last of Us: Ellie’s Revenge, fue dirigido, grabado y editado por Tommy Jackson, quien en su canal de YouTube nos presenta esta producción de alta calidad. Este video se encarga de recrear algunas de las escenas de The Last of Us Part II, como el enfrentamiento de Ellie contra los scars entre la vegetación. Es importante mencionar que este trabajo está lleno de spoilers, así que procede bajo tu propio riesgo.

El trabajo de Jackson es prácticamente impecable. Desde el nivel cinematográfico que logra recrear a la perfección algunas de las escenas del juego de Naughty Dog, pasando por la violencia y las locaciones que logran capturar un mundo post-apocalíptico, hasta las representaciones de los personajes que tanto amamos.

Pese a que esto es el trabajo independiente de un grupo de fans, Ellie’s Revenge puede ser considerado por muchos como el estándar que la serie oficial de The Last of Us tendrá que superar. Esperemos tener más información sobre esta producción en un futuro.

Vía: Tommy Jackson