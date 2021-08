¡Es oficial! Skyrim llegará a PS5 y Series X|S

Solo era cuestión de tiempo. Muchos ya lo esperaban, y en el marco de QuakeCon, Bethesda ha revelado que, sí, The Elder Scrolls V: Skyrim llegará al PS5 y Xbox Series X|S por medio de una Edición de Aniversario, la cual estará disponible el próximo mes de noviembre, celebrando así 10 años de este icónico juego.

Para ser específicos, The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition estará disponible el próximo 11 de noviembre de 2021 en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC. Extrañamente, no hay una versión de Switch anunciada por el momento, lo cual es extraño considerando que Skyrim en su versión normal sí está disponible en la consola híbrida.

Aquellos que ya tengan la Special Edition en PS4 o Xbox One, podrán acceder a la Anniversary Edition en PS5 o Xbox Series X|S de forma completamente gratuita. Sin embargo, esta no solo será una nueva versión del juego que recopila el contenido adicional que hemos visto agregándose a lo largo de una década, ya que esta edición incluye la habilidad de pescar.

Considerando que The Elder Scrolls VI aún está a varios años de distancia, este re-lanzamiento solo era cuestión de tiempo. Sin duda alguna, el meme de Skyrim corriendo en cualquier dispositivo seguirá con vida. En temas relacionados, Quake Remastered ha sido anunciado, y aquí están sus detalles.

Vía: IGN