¡Es oficial! La última temporada de The Walking Dead se estrenará este año

La serie de The Walking Dead llegó a la televisión en el 2010. Después de 11 años al aire, esta producción de AMC comenzará su última temporada el próximo 22 de agosto de 2021, y llegará a su conclusión en el 2022.

De acuerdo con los productores, la undécima y última temporada estará conformada por 24 episodios, los cuales se encargarán de darle un digno final a los personajes que hemos seguido por más de una década. Esto fue lo que comentó Angela Kang, showrunner y productora ejecutiva de The Walking Dead, al respecto:

“Saliendo de los seis episodios adicionales de la Temporada 10, que se enfocaron en historias más pequeñas impulsadas por personajes, estamos emocionados de comenzar la Temporada 11. Veremos más zombis, toneladas de acción, historias nuevas e intrigantes, ubicaciones nunca antes vistas y nuestros grupos juntos en una comunidad por primera vez, tratando de reconstruir lo que los Susurradores les quitaron”.

#TheWalkingDead's final season kicks off Sunday, August 22nd on AMC 👀 pic.twitter.com/FnDtesEeqJ — The Walking Dead (@TheWalkingDead) April 5, 2021

Sin embargo, este no será el final para el mundo de The Walking Dead, ya que varios spin-offs ya están en desarrollo. Uno de estos es una serie enfocada en Daryl Dixon y Carol Peletier, la cual se estrenará en 2023. De igual forma, tendremos Tales of the Walking Dead, descrita como: “una antología episódica con episodios individuales o arcos de episodios centrados en personajes nuevos o existentes, historias de fondo u otras historias independientes”.

Recuerda, la última temporada de The Walking Dead se estrenará el próximo domingo 22 de agosto de 2021.

Vía: The Walking Dead.