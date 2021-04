Techland afirma que Dying Light 2 sí llegará a PS4 y Xbox One con la calidad al “máximo nivel”

Después de múltiples retrasos, se espera que Dying Light 2 por fin esté disponible en algún punto de 2021 para consolas de actual y previa generación. Aunque por el momento hay bastante información que se desconoce sobre este título, Techland, los desarrolladores, aseguran que las versiones de PS4 y Xbox One de esta entrega nos ofrecerán una experiencia de calidad.

De acuerdo con Tomasz Szalkowski, director de renderizado, el estudio europeo está haciendo todo lo posible para ofrecerle a los usuarios de la previa generación una experiencia llena de calidad, esto sin descuidar a las versiones de PS5 y Xbox Series X|S. Esto fue lo que comentó Szalkowski en una entrevista con Wccftech.

“Las consolas principales son nuestra prioridad desde hace mucho. Hacemos todos los esfuerzos para garantizar que la calidad del juego en PS4 o Xbox One sea del máximo nivel. Hemos comenzado a probar [el juego] en las consolas de la generación pasada mucho antes que en otros proyectos. Esto se debe a la escala de los cambios en el motor y los planes ambiciosos de crear un juego todavía más grande y más complejo que Dying Light 1”.

Recordemos que el original Dying Light iba a estar disponible en Xbox 360 y PS3, pero se convirtió en exclusiva del PS4 y Xbox One. De esta forma, Techland no desea este mismo caso con la secuela. Esperemos que esta entrega esté disponible sin algún tipo de gran error, y no tener en nuestras manos otro Cyberpunk 2077.

Vía: Wccftech