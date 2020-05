“Es hora de darle a la comunidad de PlayStation algo nuevo”, CEO de SIE

Previamente se había confirmado que PlayStation 5 será retrocompatible con el PS4, con aproximadamente 100 títulos disponibles en el lanzamiento y más en camino. El día de hoy Sony anunció un evento dedicado a los juegos que veremos en PS5. Con esto en mente, es muy probable que veamos algunos juegos cross-gen por parte de third parties en el evento. Sin embargo, será mejor que no esperen ver a Sony realizar algo similar.

Recientemente, el CEO y presidente de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, habló sobre la filosofía de la compañía detrás de cada generaciones de consolas. Esto fue lo que mencionó:

“Siempre hemos dicho que creemos en las generaciones. Creemos que cuando se toma la molestia de crear una consola de próxima generación, debe incluir características y beneficios que la generación anterior no incluye. Y eso, en nuestra opinión, la gente debería hacer juegos que puedan aprovechar al máximo esas características. Creemos en las generaciones, y ya sea si es el control DualSense, el audio 3D, las múltiples formas en que se puede usar el SSD … estamos pensando que es hora de darle a la comunidad de PlayStation algo nuevo, algo diferente, algo sólo se puede disfrutar en PS5”.

Es importante destacar, una vez más, que esto sólo se refiere a los títulos first party. Compañías como Ubisoft ya han confirmado un lanzamiento cross-gen de juegos como Assassin’s Creed: Valhalla. Por otro lado, fuentes cercanas a Eurogamer han mencionado que Sony tiene intenciones de llevar Ghost of Tsushima y The Last of Us Part II al PS5, pero por el momento no hay algo confirmado.

Sin duda alguna, este es un movimiento interesante por parte de Sony. Tanto Sony como Microsoft se encuentran realizando decisiones diferentes en cuanto a la retrocompatibilidad se refiere. Xbox está adoptando el enfoque opuesto con sus títulos first party, ya que se ha confirmado que Halo: Infinite estará disponible en Xbox One y Xbox Series X.

En temas similares, la siguiente semana estarán llevando a cabo una presentación especial dedicada a los videojuegos que podremos disfrutar en nuestro PlayStation 5. De igual forma, Sony asegura que el PS5 debutará con “el mejor valor posible del mercado”.

Vía: GamesIndustry.biz