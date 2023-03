Con la partida de las eShops de Nintendo 3DS y Wii U, un usuario revisitó su consola 3DS y adquirió juegos y DLC que le interesaban antes de que no pudiera comprarlos para sus sistema nunca más. Esto lo llevó a descubrir títulos que lo dejaron impresionado por su funcionalidad y desempeño destacado.

Y si bien el 3DS no es exactamente de última generación en términos de gráficos, y en su mayoría se define por su hardware único (pantallas duales) y el efecto 3D estereoscópico. Esta consola portátil fue un éxito a principios de los años 2010.

Para muchos, el Nintendo 3DS sigue ofreciendo una experiencia única con juegos que, además de una buena calidad gráfica, presentan una alta tasa de fotogramas por segundo. Kirby Planet Robobot, por ejemplo, es un juego tardío de 3DS que se ve y se juega muy suave.

De manera similar, títulos de terceros de lanzamiento temprano como Tekken 3D: Prime Edition (60 fps con 3D activado) y Dead or Alive Dimensions fueron experiencias agradables que empujaron los límites de los modelos originales de 3DS.

Todo esto llevó al usuario a publicar una lista que compilara todos los juegos que se ejecutan a 60FPS en 3DS en Resetera y ahí compartió sus descubrimientos.

Juegos físicos de Nintendo 3DS con desempeño a 60fps:

Bravely Default

Bravely Second

Dead or Alive Dimensions

Fire Emblem Awakening

Fire Emblem Fates

Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia

Kirby’s Extra Epic Yarn

Kirby: Triple Deluxe

Kirby: Planet Robobot

Mario Kart 7

Mario & Luigi: Superstar Saga

Monkey Ball 3D

Monster Hunter 3 Ultimate

Monster Hunter 4 Ultimate

Naruto Powerful Shippuden

New Super Mario Brothers 2

Picross 3D: Round 2

Poochy and Yoshi’s Woolly World

Shovel Knight

Steamworld Heist

Super Monkey Ball 3D

Super Smash Bros for 3DS

Super Street Fighter IV

StreetPass Plaza

Stretchmo

Tekken 3D Prime Edition

The Legend of Zelda: A Link Between Worlds

The Legend of Zelda: Triforce Heroes

Juegos digitales para 3DS de la eShop con desempeño a 60 fps:

AiRace Speed

AiRace Xeno

Ambition Of The Slimes

Bit Boy!! ARCADE

Crashmo

Dementium Remastered

Galaxy Force II

Gunman Clive

HarmoKnight

Ironfall Invasion

Jett Rocket II: The Wrath of Taikai

Kersploosh!

Mighty Switch Force

MOON Chronicles

Nano Assault EX Pushmo

Retro City Rampage

SEGA Ages: Outrun

SEGA Ages: Sonic 1

SEGA Ages: Sonic 2

Shantae and the Pirate’s Curse

Terraria

Hay que mencionar que algunos de estos juegos tienen tasas variables o funcionan mejor en modelos más recientes de Nintendo 3DS. Otros solo despliegan 60fps en menús o en ciertas condiciones o partes del juego. Pero al momento es la lista completa de los que cuentan con un desempeño destacado que alcanza esta tasa de fotogramas por segundo.

