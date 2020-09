Encuentran una misteriosa y secreta misión de aliens en GTA Online

El mundo de Grand Theft Auto está repleto de secretos, pero uno de los misterios más grandes que acompañó a la quinta entrega de la saga fue la presencia de aliens y el extraño Fort Zancudo. Gracias a unos dataminers conocidos como File Gurus, nos enteramos que esta locación esconde más de lo que creíamos.

Por si no lo sabías, hace poco tiempo GTA Online recibió una importante actualización que añadía muchísimo nuevo contenido al juego, pero parece que Rockstar Games todavía tiene unos cuantos secretos bajo la manga. File Gurus se dio a la tarea de revelar el misterio de Fort Zancudo, y más allá de hacerlo, encontraron una misión secundaria que tiene que ver con encontrar un OVNI. Acá la puedes ver por ti mismo:

La mala noticia es que dicha misión no puede ser completada, puesto que se trata de un archivo oculto que todavía no está listo para sus jugadores. Hasta ahora, Rockstar no ha dado siquiera pistas sobre aliens en GTA Online, por lo que esta misión podría nunca llegar a la versión jugable del título, o tal vez sí lo haga en un futuro.

Fuente: File Gurus