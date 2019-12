En 2020 veremos la llegada de DLC a Luigi’s Mansion 3

Luigi’s Mansion 3 llegó a todos los Nintendo Switch el pasado 31 de octubre de 2019, pero esto no será todo lo que veremos de esta aventura del hermano de Mario. Nintendo ha anunciado que DLC para el modo multiplayer de este juego llegará en 2020.

Puedes comprar el paquete multijugador en la eShop por $10 dólares. Aunque llegará en dos partes, solo se puede hacer una sola compra, que le proporcionará todo. No es posible comprarlas por separado.

El primer paquete, el cual llegará el 30 de abril de 2020, contendrá tres nuevos minijuegos ScreamPark. También presenta tres nuevos temas de piso para ScareScraper, seis nuevos fantasmas temáticos y tres nuevos atuendos, que incluyen uno de caballero, una de envoltura de momia y un peinado gigante. Nintendo aún no ha anunciado qué contendrá el segundo paquete, pero saldrá en el Switch antes del 31 de julio de 2020.

The ghost hunt continues into 2020! Get access to 6 new ScareScraper costumes with matching floors and ghosts, and 6 new ScreamPark minigames with the #LuigisMansion3 Multiplayer Pack DLC.

Pre-order now to get a special Polterpup flashlight: https://t.co/zz8gk6dHFp pic.twitter.com/x2x9qAueR0

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) December 18, 2019