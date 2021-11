Bobby Kotick, CEO de Activision Blizzard, se encuentra en el ojo del huracán. Tras darse a conocer un nuevo reporte en donde se menciona que el ejecutivo tenía conocimiento de los casos de acoso dentro de la compañía, y él mismo es acusado por comportamiento inapropiado, los empleados de la empresa ahora exigen su renuncia.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, los miembros de A Better ABK, organización conformada por empleados de Activision Blizzard y King, exigen la inmediata renuncia de Bobby Kotick de su puesto. Esto fue lo que se comentó:

We have instituted our own Zero Tolerance Policy. We will not be silenced until Bobby Kotick has been replaced as CEO, and continue to hold our original demand for Third-Party review by an employee-chosen source. We are staging a Walkout today. We welcome you to join us.

