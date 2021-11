El multijugador de Halo Infinite apenas debutó el día de ayer, pero la comunidad ya tiene varias quejas al respecto. En particular, la gran mayoría de ellas están relacionadas al sistema de progresión para el Battle Pass de este apartado online, pero quédate tranquilo, que 343 Industries prometió hacer algo al respecto.

Brian Jarrard, director comunitario de Halo Infinite, publicó en su cuenta de Twitter un mensaje en donde agradece a los fans por tomarse el tiempo con la retroalimentación del juego, mientras que al mismo tiempo aseguró que ya están investigando el tema de la progresión:

Thank you to everyone who has jumped into the #HaloInfintie beta so far! FYI the team is looking at Battle Pass progression and gathering data from yesterday’s sessions and we’ll share updates as we have them. Please continue to share feedback and raise flags as you see them. 1/3

— Brian Jarrard (@ske7ch) November 16, 2021