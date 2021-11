Desde su lanzamiento la semana pasada, Forza Horizon 5 no ha recibido mas que buenos comentarios y excelentes reseñas. Lo nuevo de los Xbox Game Studios ciertamente ha demostrado ser una de las cartas más fuertes de Microsoft para este año, aunque por supuesto, también hay muchísimas personas enojadas por la forma en que Playground Games representó a México dentro del título.

Una de estas personas decidió lanzar una petición en Change.org para remover a Forza Horizon 5, esto debido a que considera que el juego es “racista y clasista”.

La persona responsable por esta petición argumentó lo siguiente:

“En este juego es muy obvia la forma tan denigrante y racista en la que representan a México, tan lleno de estereotipos. Me parece increíble que acepten algo así, haciéndonos ver como pueblerinos a todos, come tacos, con casas súper precarias, con tinacos en los patios y varillas salidas. Además de poner gente en la azotea de sus casas, personalmente nunca he visto eso, y resulta muy ofensivo. Cabe destacar también que cuando un personaje mexicano habla por la radio lo hacen parecer un tonto.”