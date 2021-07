El conflicto legal entre Apple y Epic Games ya se tranquilizó un poco, esto después de que en mayo de este año ambas compañías quedaran pendientes de un veredicto por parte de un juez. Un poco tarde, pero Elon Musk, CEO de Tesla y SpaceX, se ha pronunciado al respecto y ya sabemos a quién apoya en este tema.

Vía Twitter, Musk criticó la comisión que Apple aplica a todas las transacciones que se llevan a cabo mediante la App Store:

Apple app store fees are a de facto global tax on the Internet. Epic is right.

— Elon Musk (@elonmusk) July 30, 2021