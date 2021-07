McDonald’s está regalando este DualSense edición especial

No tiene mucho tiempo que Sony anunció dos nuevos colores para el DualSense, pero por si ninguno de estos dos fue de tu agrado, entonces te alegrará saber que existe una alternativa para los amantes de las hamburguesas. Sucede que McDonald’s ha creado su propio control edición especial, y lo están regalando.

En total, existen 50 de estos controles listos para ser obsequiados a la comunidad, y para tener oportunidad de ganar uno de estos, necesitarás seguir a ciertos streamers en Twitch. A lo largo de los próximos siete días, Muselk, Jacko G, X2Twins, Cripsy, Kiki, Crayator y Aiden AK estarán jugando Overwatch, Minecraft, FIFa 21, Night in the Woods, Mario Kart y World of Warcraft.

Se desconoce exactamente cuál será la dinámica, pero es fácil asumir que cada streamer podría tener una distinta a la del otro, esto con el propósito de hacer un poco más interesante el concurso. La mala noticia es que solo puedes participar si vives en Australia, pero esperemos que algún día tengamos premios similares en nuestro territorio.

Via: Press Start