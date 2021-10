Elden Ring se ha retrasado hasta febrero de 2022

Elden Ring es uno de los juegos más esperados de 2022. Sin embargo, los fans del trabajo de FromSoftware tendrán que aguantarse las ganas por jugar este título un poco más. El día de hoy se ha revelado que esta entrega se ha retrasado, y ya no estará disponible el próximo 21 de enero.

Por medio de un comunicado publicado en la cuenta oficial del juego en Twitter, se ha confirmado que Elden Ring ahora estará disponible hasta el 25 de febrero de 2022. Esto es un mes de espera adicional. Esto fue lo que se comentó al respecto:

Important message:

ELDEN RING will release on Feb 25, 2022, as the depth & strategic freedom of the game exceeded initial expectations. Thank you for your trust & patience. We look forward to seeing you experience the game in the Closed Network Test in Nov.

The #ELDENRING Team

— ELDEN RING (@ELDENRING) October 18, 2021