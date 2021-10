Una vez más, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, ha atacado a los videojuegos durante una de sus conferencias. En esta ocasión, el mandatario ha señalado que la familia necesita alejar a los niños de edad “del Nintendo”, ya que esto puede ser usado para secuestrar a los menores.

Durante una visita a Baja California, AMLO volvió a señalar “los peligros” que representan los videojuegos para la familia. En esta ocasión le pido a los padres que no le den “el Nintendo” a los hijos, simplemente para calmarlos. De igual forma, el presidente señaló que se le ponga más atención al tipo de contenido que los menores consumen en internet. Esto fue lo que comentó:

“Tenemos que atender el que no estén los niños y los jóvenes tanto tiempo sometidos a los aparatos electrónicos. No porque llora el niño y llora la niña ahí está, el programa, el Nintendo para que no llore, y ahí está horas viendo el Nintendo los niños, ahora juegos violentos que no deben de ser vistos por los niños (…) no porque está llorando y ya ahí va, `préndele el Nintendo para que deje de llorar y también para yo pueda hacer mis cosas.

¿Y qué cosa está viendo el niño?, ¿qué está escuchando?, ¿cómo lo está formando?, y ¿quiénes son los que laboran esos programas, esos contenidos? ¿Qué concepción tienen de la vida? Son genios, son muy inteligentes, pero era muy inteligente también el que creó la bomba atómica.

Ahora que regrese a la Ciudad (de México) vamos a dar a conocer un caso de unos secuestros de niños que se llevaron a cabo a través de estos juegos que se ejecutan sin saber quiénes son con los que están jugando, entonces está prohibido prohibir, pero sí podemos hablar de estos temas”.