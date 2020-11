El traje especial de Black Widow ya está disponible en Fortnite

La batalla por el Nexus continúa a todo lo que da en el mundo de Fortnite. Aunque todavía no tenemos una idea clara de lo que involucrará el evento de final de temporada, el día de hoy ha llegado una nueva skin al juego, y se trata de Black Widow.

Así es, en estos momentos ya puedes competir en el modo Marvel Knockout, y participar en la Black Widow Cup, con la promesa de obtener un traje especial inspirado en el personaje de los cómics. Es importante mencionar que esta vestimenta está inspirado en la retrasada película de Black Widow, ya que nos encontramos con una skin de color blanco, y no la tradicional negra.

Winter mission ready ❄️

→ Black Widow Cup feat. Marvel Knockout LTM

→ Duos

→ Nov 11

🏆 Black Widow (Snow Suit) Outfit

🔗: https://t.co/cEYwqiGFLl

Mark your calendars, the final cup in the series is on Nov 18th!

— Fortnite (@FortniteGame) November 10, 2020