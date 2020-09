El Switch rompe récord en ventas de hardware establecido por el Wii

Una vez más el mes de agosto ha demostrado que, a pesar de la pandemia global, la industria de los videojuegos va por buen camino. De acuerdo con el reporte del NPD Group, el Nintendo Switch fue una vez más la consola más vendida. Sin embargo, lo más importante aquí es que la consola estableció un nuevo récord de ventas para una plataforma de hardware durante el mes de agosto en la historia de Estados Unidos, superando las ventas establecidas por el Nintendo Wii en 2008.

De igual forma, se ha confirmado que la consola híbrida de Nintendo logró duplicar sus ventas en comparación con el mes de agosto de 2019. La gran popularidad de la compañía no se detiene en el aspecto del hardware. 10 de los 20 títulos más vendidos de agosto son de Nintendo.

Hablado del software, Madden NFL 2021 se ha posicionado como el juego más vendido en Estados Unidos durante agosto y ha logrado convertirse en el sexto título más vendido de esta región en 2020. Recordemos que esta entrega ha sido criticada negativamente por parte de los fans, y actualmente goza de una calificación de 0.2 en metacritic por parte del público.

A continuación te dejamos con el Top 20 de los juegos más vendidos en Estados Unidos durante el pasado mes de agosto de 2020:

-Madden NFL 21

-UFC 4

-Call of Duty: Modern Warfare

-Ghost of Tsushima

-Animal Crossing: New Horizons

-Ring Fit Adventure

-Mario Kart 8 Deluxe

-Super Smash Bros. Ultimate

-Paper Mario: The Origami King

-Mortal Kombat 11

-The Legend of Zelda: Breath of the Wild

-The Last of Us Part 2

-Minecraft: PlayStation 4 Edition

-PGA Tour 2K21

-New Super Mario Bros. U Deluxe

-Super Mario Party

-Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

-Super Mario Odyssey

-Final Fantasy VII Remake

-Luigi’s Mansion 3

Por último, el NPD Group reveló que los gastos del consumidor en hardware, contenido y accesorios de videojuegos fueron de $3.3 mil millones de dólares, un aumento del 37% en comparación con agosto de 2019. En temas relacionados, el Nintendo Switch ha sobrepasado las 15 millones de unidades vendidas en Japón. De igual forma, habrá un nuevo Switch edición especial de Fortnite.

