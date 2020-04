El regreso de Fatal Frame depende de Nintendo, asegura productor de la saga

En octubre del año pasado, Keisuke Kikuchi, productor de Fatal Frame, dijo que estaba abierto a regresar a esta terrorífica IP. Ahora, ha explicado que personalmente le encantaría trabajar en otra entrega de la franquicia, pero la decisión últimadamente es de Nintendo, ya que ellos tienen los derechos de publicación de la serie.

En las propias palabras de Kikuchi:

“Aunque yo tenga todas estas esperanzas, esta es una serie que Nintendo publica para nosotros y yo solo me encargo del desarrollo. Así que incluso si yo dijera que quiero hacer otro juego, esto no significa necesariamente que eso va a pasar.”

Entonces, ¿hay posibilidades de que tengamos remasterizaciones de Fatal Frame 2 o Fatal Frame 4 para el Switch? De nuevo, todo depende de la Gran N:

“Respecto a Fatal Frame 2 y 4, Nintendo se encarga de los derechos de publicación, así que no tenemos exactamente una decisión en el tema. Otro factor también es que básicamente yo estoy encargado de supervisar la marca Gust en estos momentos, y asegurar una linea de producción y armar un equipo, a corto plazo sería algo muy difícil, pero a largo plazo realmente no me he rendido con al idea. Así que a corto plazo no es algo muy realista por ahora.”