El PS5 sí será retrocompatible con el PS4

Uno de los mayores rumores del PlayStation 5, era la retrocomptabilidad con todas las consolas de Sony. Así es, desde el original PS1, hasta el más reciente PS4. Sin embargo, el día de hoy, durante las presentación del PS5, Mark Cerny, el arquitecto del nuevo hardware, reveló que la retrocompatibilidad será con títulos de PlayStation 4, esto gracias a la capacidad de copiar juegos del PS4 en el SSD del PS5.

El objetivo de Sony y Cerny, es que el PS5 sea compatible con al menos los 100 juegos más populares del PS4. No se especifico cuáles serán estos títulos, pero se mencionó que se eligieron dependiendo del tiempo jugado. Si bien no entró en detalles, Cerny aseguró que los resultados de correr juegos para PlayStation 4 en PlayStation 5 “son excelentes”. Por medio de un comunicado directamente del PlayStation Blog, se confirmó que la compañía seguirá trabajando en probar este proceso con los más de 4000 juegos que tiene hasta la fecha el PS4, además de expandir los títulos que tendrán soporte de retrocompatibilidad en el futuro.

Lastly, we’re excited to confirm that the backwards compatibility features are working well. We recently took a look at the top 100 PS4 titles as ranked by play time, and we’re expecting almost all of them to be playable at launch on PS5. With more than 4000 games published on PS4, we will continue the testing process and expand backwards compatibility coverage over time.

De esta forma, el hardware correrá juegos de PS5 de forma nativa, y títulos de PS4 bajo el nombre de Pro Legacy Mode y PS4 Legacy Mode. Aunque no se habló sobre la retrocompatibilidad con títulos de PS1, PS2 y PS3, tampoco se negó que esta sea una característica de la consola. Sin embargo, considerando que la presentación de Cerny estaba enfocado en las características técnicas de la consola, la posibilidad de que el rumor no sea una realidad son bastante altas.

En temas similares, aquí puedes ver una comparación entre el hardware del PS5 y el de Xbox Series X. De igual forma, el PS5 será 100 veces más rápido que el PS4.

Vía: The Road to PS5