El PS5 por fin vence al Switch en ventas

Después de casi tres años dominando el mercado de Estados Unidos, un nuevo reporte ha señalado que el Nintendo Switch no fue la consola más vendida de este mercado durante el pasado mes de septiembre. En su lugar, el PS5 se posicionó en el primer lugar en ventas de unidades y dólares.

De acuerdo con Mat Piscatella, analista del NPD Group, la racha de 33 meses consecutivos del Nintendo Switch como la consola más vendida respecto a unidades, terminó en septiembre. Por otro lado, las ventas de hardware de videojuegos en Estados Unidos en su conjunto experimentaron un aumento del 49% en este periodo de tiempo respecto a lo visto en 2020. Las ventas totales para el año hasta la fecha han alcanzado los $3.4 mil millones.

US NPD HW – September 2021 snaps the remarkable 33 consecutive month streak that Nintendo Switch was the market's leading platform in hardware unit sales. November 2018 was the last month a platform other than Nintendo Switch led the market in unit sales (PlayStation 4).

— Mat Piscatella (@MatPiscatella) October 18, 2021