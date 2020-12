El PS5 impone nuevo récord de ventas para una consola de lanzamiento en EE.UU.

Noviembre fue un mes bastante importante para la industria de los videojuegos, esto gracias al inicio de una nueva generación. Aunque ya se dio a conocer que el Switch fue la consola más vendida de noviembre, se ha revelado que el PlayStation 5 logró el lanzamiento más alto en ventas por unidades y dólares para una plataforma de hardware de videojuegos en la historia de Estados Unidos, esto de acuerdo con Matt Piscatella, miembro del NPD Group.

El previo poseedor de este récord era el PS4, quien alcanzó esta meta en 2013. Aunque el Switch fue la consola más exitosa al momento de hablar de unidades vendidas, el PS5 fue la plataforma de hardware más vendida de noviembre en cuanto al gasto por consumidor.

US NPD HW – PlayStation 5 achieved the highest launch month unit and dollar sales for a video game hardware platform in U.S. history. The records were previously held by the PlayStation 4, which debuted in November 2013.

— Mat Piscatella (@MatPiscatella) December 11, 2020