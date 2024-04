El próximo State of Play ya tendría mes confirmado

Definitivamente este año está seco en cuanto a exclusivas por parte de PlayStation, dado que incluso el nuevo CEO de la empresa mencionó que no veremos nada por parte de Naughty Dog, Insomniac Games, Bluepoint Games, Santa Monica, Bend Studio, entre otros de importancia grande. Sin embargo, eso no significa que no haya lanzamientos en la consola, pues tienen tratos con muchas empresas, eso lo estamos viendo con Square Enix, Shift Up Corporation y por supuesto, Konami y su remake de Silent Hill 2.

Eso nos lleva a declaraciones importantes por parte del conocido periodista, Jeff Grubb, quien asegura pronto tendremos un nuevo evento de State of Play, mismo que no necesariamente va a celebrarse durante el periodo en el que se llevaban a cabo los días del ahora extinto E3. Y es que como mencionan en un podcast reciente, será liberado en el mes de mayo, donde probablemente se revele finalmente la fecha de lanzamiento del relanzamiento de aquel juego de terror que se hizo muy popular en la era de Ps2.

Acá más detalles de Silent Hill 2: