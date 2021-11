Marvel’s Guardians of the Galaxy ya se encuentra disponible en todo el mundo, y dependiendo de qué tan fan seas de este grupo de héroes, es muy probable que ya lo estés jugando o que incluso ya lo hayas terminado. Bueno, durante tu aventura seguro que llegaste a escuchar la icónica canción de Rick Astley, “Never Gonna Give You Up”, que fue utilizada como un método para trolear en internet por unos buenos años.

Para no perder la costumbre, el propio Rick Astley protagonizó un video en el cual podemos ver cómo trolea a varios jugadores de Marvel’s GOTG:

Evidentemente todo esto se trata de una broma, pero de igual forma, es divertido ver que Eidos Montreal aproveche la broma para no dejar morir el meme.

Recuerda que ya puedes echarle un vistazo a nuestra reseña escrita de Marvel’s Guardians of the Galaxy para que conozcas por qué no deberías dejar pasar este gran título.

Nota del editor: Honestamente esto es algo que yo no veía venir. Sí, sabía que la canción estaba dentro del juego, pero nunca pensé que el mismísimo Astley estaría dispuesto a hacer un video para promocionarlo. Y es que después de todo, ¿cómo incluir a “esa” canción sin esperar un troleo?

Via: Eidos Montreal