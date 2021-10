El primer Metroid Prime podría llegar al Switch

Durante los últimos años hemos escuchado rumores en donde se señala que Metroid Prime Trilogy, una colección que originalmente vimos en el Wii, llegaría al Nintendo Switch. Pese a las expectativas del público, esto no se ha hecho una realidad. Ahora, un nuevo reporte por parte de varios insiders señala que la Gran N ha cambiado de planes, y solo nos entregaría el primer título en esta serie.

Recientemente, Emily Rogers, insider de la industria, señaló que Nintendo actualmente está más enfocado en llevar el original Metroid Prime al Switch para celebrar el 20 aniversario de este juego en algún punto del próximo año. Esto fue lo que comentó:

RE: Prime Trilogy

Last I heard, Nintendo was busy working on Metroid Prime 1 to celebrate the game's 20th anniversary in 2022.

I'm not sure if we're getting a 'trilogy' or just a re-release of the first game. I'm leaning toward the latter, but I hope we get the former.

— Emily Rogers (@EmilyRogersBlog) September 23, 2021