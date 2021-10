Como con cada semana, se ha lanzado un nuevo capítulo de Marvel’s What If…?, serie que nos presenta varias situaciones hipotéticas que pudieron haber ocurrido con los héroes del MCU. En general, el show ha tenido muy buena recepción entre los fans, sin embargo, el más reciente capítulo ha provocado todo tipo de descontentos con la comunidad por una razón en específico.

El nuevo capítulo de What If…? nos relata la historia de qué hubiera pasado si Ultron venciera a los Vengadores. Como consecuencia de esto, el villano logra tomar posesión del cuerpo de Visión, acción que lo vuelve sumamente poderoso. Cuando vemos a Thanos llegar a nuestro universo con las Gemas del Infinito, Ultron logra vencerlo sin ningún tipo de esfuerzo, como podrás ver a continuación.

Como era de esperarse, la comunidad no está muy satisfecha con esto, pues invalida por completo toda la Saga del Infinito.

So your telling me that vision could of just ended thanos like that… #WhatIf #Avengers #WhatIfUltron pic.twitter.com/ySOhuZTERj

— Hunter (@XxHunterxX53_) September 29, 2021