Monster Hunter Rise podría tener cross-play

Después de varios meses de incertidumbre, recientemente se confirmó que Monster Hunter Rise llegará a PC el próximo mes de enero de 2022. Aunque muchos estuvieron felices con esta noticia, algunos aún tienen dudas respecto a la inclusión de cross-play. Pese a que Capcom aún no ofrece una respuesta clara a esta cuestión, la compañía quiere saber la posición de los fans ante esta opción.

En una encuesta publicada por Capcom, la compañía quiere saber cómo se siente la comunidad ante algunas cuestiones sobre Monster Hunter Rise, la serie, y un par de temas en específico, como el cross-play entre PC y Nintendo Switch. Puedes responder esta encuesta aquí. Sin embargo, esto no significa que esta función llegue al juego en un futuro, aunque si la comunidad es lo suficientemente vocal, es posible que esta sea una característica eventualmente.

Hunters, we’d love to hear your thoughts on our TGS 2021 Monster Hunter Spotlight!

Please fill out this brief survey to share your opinion.#MHStories2 #MHRise #Sunbreak

📝 https://t.co/3zZIBZ1rRC pic.twitter.com/CXg2IuIwPb

— Monster Hunter (@monsterhunter) September 30, 2021