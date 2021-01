El OST de Scott Pilgrim Vs. The World: The Game también tendrá un lanzamiento físico

No contentos con proporcionar tres increíbles ediciones físicas de Scott Pilgrim Vs. The World: The Game – Complete Edition, Limited Run Games ha revelado que el soundtrack del juego estará disponible en un formato vinilo, con todo y canciones nunca antes liberadas.

El trabajo que Anamanaguchi realizó para este juego es clásico, y LRG ha puesto a la venta dos ediciones especiales del soundtrack en vinilo. El primero de estos tiene un precio de $34.98 dólares, e incluye dos discos. El primero nos ofrece la música original del juego, y el segundo tiene un par de canciones nunca antes compartidas.

La segunda opción cuesta $54.99 dólares y, además de incluir los dos vinilos, nos ofrece una playera de Anamanaguchi con arte de Frisby.

El soundtrack ya está disponible para pre-ordenar en el sitio de Limited Run Games, y tendrás hasta el 23 de febrero para hacer tu orden. Recuerda, Scott Pilgrim Vs. The World: The Game – Complete Edition llegará a PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC el día de mañana, 14 de enero, y el 15 de enero comenzarán las pre-ordenes para las ediciones físicas del juego. Puedes conocer más sobre la edición física de este juego aquí.

Vía: Limited Run Games