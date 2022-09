El nuevo Perfect Dark se está inspirando en dos sagas de cine

A pesar de todo lo que ha pasado en los estudios de desarrollo de Microsoft, el nuevo Perfect Dark bajo el manto de The Initiative sigue su curso en desarrollo desde que se anunció en el año 2020. Y si bien, han surgido rumores de una cancelación, los responsables del proyecto afirman que las cosas van muy bien en cuanto a ritmo.

Incluso Matt Booty, jefe de los estudios internos de Microsoft, comenta que este reboot tiene influencias cinematográficas, concretamente El Caso Bourne y James Bond, por lo que habrá acción de especias, misterio y un poco más con esta inspiración.

Esto es lo que comentó:

Estamos trabajando en el reboot con mucho cuidado. Algunas cosas no han envejecido del todo bien, ¿correcto?”. El directivo insiste en esta idea de cuidar bien los movimientos, si bien no guarda sus palabras para describir su entusiasmo sobre la franquicia, asegurando que sus autores tienen en El caso Bourne y James Bond dos de sus fuentes de inspiración.

De acuerdo con The Initiative y sus colaboradores especiales, Crystal Dynamics, el proyecto promete ser uno de los más ambiciosos de Microsoft, aunque por ahora no han mostrado mucho del proyecto más allá del teaser de hace dos años. Sin embargo, The Game Awards está cada vez más cerca de celebrarse, por lo que podrían darnos una sorpresa en diciembre.

Vía: The Gamer