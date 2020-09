El nuevo operador de Warzone será interpretado por un famoso cantante

Call of Duty: Warzone añadirá un nuevo operador el día de mañana, y similar a otras personalidades del juego, éste también estará interpretado por una persona de la vida real. Fabio Rovazzi, importante celebridad en Italia, será el encargado de dar vida a Morte, el cual podrás adquirir por 2400 COD Points, lo que equivale a $19.99 dólares.

Siendo más específico, Rovazzi es un autor, actor, director y cantante italiano que aparantemente conoció a los desarrolladores de Infinity Ward en una convención de ciencia ficción y les explicó que era fan de Call of Duty, lo cual provocó que fuera añadido al battle royale:

“Ser un personaje en Call of Duty siempre ha sido un sueño secreto e imposible para mí. No tengo palabras para describir lo emocionado que estoy por la oportunidad de prestar mi voz y apariencia a un operador. También me encanta que el personaje sea un tributo a la tradición Western Italiana. Cuando pienso en los millones de jugadores que podrán usar mi personaje me siento halagado y satisfecho.”