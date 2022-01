Ya no falta mucho tiempo para el estreno de Elden Ring, y por supuesto, la comunidad no podría estar más emocionado. La idea de tener un juego de FromSoftware de mundo abierto ciertamente es interesante para muchos, y aunque este género ya ha sido bastante explorado en la industria, los autores de esta desafiante aventura no tenían tanta experiencia con él, lo que representó un reto más difícil del que creían.

Platicando con el PlayStation Blog, Hidetaka Miyazaki, director del juego, reveló cuáles fueron algunos de los retos más frustrantes a los que él y su equipo tuvieron que enfrentarse durante el desarrollo de Elden Ring:

“Hubo dos grandes desafíos que enfrentamos durante el desarrollo de Elden Ring. El primero de ellos fue expandir el nivel de libertad. Más que alguno de nuestros juegos anteriores, Elden Ring tiene un enorme mundo abierto, así que tuvimos que pensar en cómo mantendríamos nuestro estilo de gameplay, mientras que al mismo tiempo ofrecemos esta sensación de libertad. Así que con elementos como equilibrar la exploración del usuario, así como las peleas contra jefes y la progresión del jugador a lo largo de la aventura, todo eso resultó ser más difícil de lo que pensábamos. Pero aprendimos muchas cosas tratando de lograrlo. Otro reto de hacer un mundo abierto fue el ritmo con el que el jugador progresaba, esencialmente viendo la manera en que el jugador explora a su propio ritmo y cómo es que factores como la escala del juego y la libertad se van incorporando.”

Si estabas preguntándote exactamente qué tan grande sería el mundo abierto de Elden Ring, pues Miyazaki reveló que terminar la historia te llevaría alrededor de 30 horas, pero repito, eso es solamente el contenido de la historia y seguro que habrá mucho más que explorar dentro del título.

Elden Ring llega a consolas PlayStation y Xbox el 25 de febrero de 2022.

Nota del editor: Sin lugar a dudas, Elden Ring es uno de mis juegos más anticipados de este año y creo que al final, FromSoftware nos entregará otra sensacional aventura que seguramente terminará por estar nominado a las grandes premiaciones de este año.

Via: PlayStation Blog