Estamos en épocas navideñas, y Sony lo sabe. Para consentir a los jugadores de PlayStation, la firma nipona estará dando acceso gratuito al multiplayer el próximo fin de semana. Podrás disfrutar del apartado online de muchos títulos sin tener que estar suscrito a PlayStation Plus, aunque evidentemente, será necesario tener los juegos que quieras jugar.

El próximo 18 y 19 de diciembre, será posible jugar cosas como Battlefield 2042, Call of Duty, Back 4 Blood, o cualquier otro título que tenga un componente multijugador sin tener una suscripción de PS Plus.

Lo único que vas a necesitar es tener una cuenta de PSN y una conexión a internet, pero fuera de eso, podrás jugar sin limites. De hecho, si estás interesado en renovar tu membresía de PS Plus, actualmente puedes hacerlo con un 50% de descuento gracias a esta promoción.

Nota del editor: Ya tenía un buen rato desde que Sony no ofrecía alguna de estas pruebas gratuitas, pero es bueno saber que no las han dejado de lado por completo. Aunque la gran mayoría de usuarios de PlayStation ya tiene una suscripción activa de PS Plus, estas pruebas también ayudan para quienes prefieren títulos single-player y tal vez quieran experimentar con algún juego online sin pagar precio completo.

Via: PlayStation