El modo fotografía de Death Stranding sí podría llegar a la versión de PS4

Durante esta semana, Kojima Productions ha estado adelantando sus planes para el modo fotografía de Death Stranding, que parece ser exclusivo a la versión de PC. Sin embargo, una publicación reciente de Hideo Kojima sugiere que este modo podría llegar al PlayStation 4 con una actualización. Sin embargo, ya que ni él ni su equipo han confirmado directamente esta información, hay que mantener nuestras expectativas realistas.

Introducing how to use DEATH STRANDING PC version Photo Mode. It’s still under development but i think you can see the idea of how the process goes. I may consider this feature as an update, since there’re many requests from Sam’s in the world.

Out on 6/2https://t.co/TxRuNL91u2 pic.twitter.com/ICXO6Td6zI

— HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) March 6, 2020