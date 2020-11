El mexicano, Ricardo Espadas, llegará a Rise of New Champions como DLC

Pese a que Captain Tsubasa: Rise of New Champions no fue el juego que muchos esperaban, Bandai Namco aún tiene planeado lanzar contenido adicional para este juego. Ahora, se ha revelado que el mexicano Ricardo Espadas, y dos jugadores más llegarán a este título a principios de diciembre.

Como parte del pase de temporada, el cual incluye nueve personajes nuevos, a principios del próximo mes veremos al portero mexicano, Ricardo Espadas, el defensa tailandés, Singprasert Bunnag, y el mediocampista ofensivo sueco, Stefan Levin. Estos serán los primeros tres jugadores adicionales en llegar al título.

📣Please welcome the new players coming to #CaptainTsubasa: Rise of New Champions early December!

🇸🇪 Stefan Levin – Midfielder

🇹🇭 Singprasert Bunnaak – Defender

🇲🇽 Ricardo Espadas – Goalkeeper

Learn more about the upcoming DLCs: https://t.co/oIrFooDzNB pic.twitter.com/QcJtwz69No

— Captain Tsubasa: Rise Of New Champions (@CptTsubasaRONC) November 26, 2020