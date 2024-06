El mayor secreto del Monsterverse es revelado

Aunque haya perdido algo de fuerza, el universo de películas de Godzilla ha seguido presente con las últimas producciones que se han lanzado en torno al personaje, y eso lo vimos con Minus One el año pasado y también hace no tantos meses con el segundo crossover que se tuvo con King Kong. Sin embargo, todas ellas tienen un elemento en común del cual tal vez no nos hemos dado cuenta, y es que en el Monsteverse se cuentan con reglas muy específicas y micrométricas para que una cinta del lagarto salga a la luz.

Mencionan que dentro de Toho se tiene un lugar conocido como la “Godzilla Room”, sitio en el que se tienen que reunir los productores de esta franquicia para discutir sobre lo que se va agregar en alguna cinta nueva del personaje, agregando las normas que no pueden romperse para tener una consistencia. Incluso uno de los principales responsables de la franquicia, Tetsuya Yoshikawa, ha dicho cuáles son las reglas a seguir para que los proyectos puedan ver la luz del día.

Primero dice que el cuarto se compone de 14 personas en total, y que ellos decidirán que se puede poner dentro de algunas de las producciones o no, y si hay propuestas que se salen de la raya de alguna manera. Una de las reglas que dejó claras, es que bajo ningún motivo el lagarto puede fallecer, ya sea por causas naturales o en batalla con otro monstruo gigante; y sí, puede quedar dañado o muy débil, pero al final quedará bien parado, dado que al final del día nunca se le ha considerado como villano.

Acá parte de lo que dijo:

Algunas de las grandes reglas son que Godzilla nunca muere y que Godzilla no se aprovecha de personas o cosas. También comprobamos estas cosas desde la etapa del guion de Godzilla Minus One. Lo mismo ocurre con la versión de Hollywood. Gestionar la película aclarando acuerdos y principios, en lugar de dejarse llevar simplemente por la intuición, también conduce a la credibilidad de la película.

Eso significa, que Toho no solo se limita a cuidar las producciones echas en japón, sino también le piden a la gente que hace las versiones occidentales cuiden estos aspectos, de lo contrario pueden negarse a prestar los derechos del personaje.

