El mapa de Spider-Man 2 se expande más allá de Manhattan

El mapa de mundo abierto masivo de Marvel’s Spider-Man 2 se expande mucho más allá de los límites de Manhattan. Durante el evento más reciente de PlayStation Showcase, finalmente pudimos ver la primera jugabilidad de Marvel’s Spider-Man 2 de Insomniac Games, y es justo decir que dejó impresionados a los fanáticos.

Marvel’s Spider-Man 2 no solo lucía visualmente impresionante, sino que también funcionaba a una velocidad de fotogramas súper fluida. En él, también nos presentaron la versión de Insomniac de Kraven the Hunter, así como la forma mutante de lagarto del Dr. Curt Conors. Peter Parker también tenía algo nuevo bajo la manga, nada menos que su traje simbionte que le otorgaba nuevos poderes, fuerza y habilidades. Sin embargo, como los fanáticos de Spidey sabrán, usar el simbionte conlleva un gran costo y parece que Miles Morales está preocupado por el bienestar de su amigo.

Por supuesto, nadie maneja el simbionte como el némesis de Spider-Man, Venom, interpretado por la leyenda del horror Tony Todd. Pero la revelación del juego de Venom se guardará para otro día.

El juego original lanzado en 2018 está ambientado en Manhattan, Nueva York, y aunque volveremos a Manhattan una vez más en la secuela, obtendremos mucho más. Sin duda, esto es un beneficio directo de que Marvel’s Spider-Man 2 abandone PS4 y se lance solo en PS5. Durante el avance cinematográfico que presentó a Kraven the Hunter, tuvimos un vistazo al mapa que aparece en la secuela.

Según informó essentiallysports.com, no solo incluirá la isla de Manhattan, sino también una segunda isla Roosevent, que presenta Queens, East River y más. En este momento, Marvel’s Spider-Man 2 no tiene una fecha de lanzamiento establecida más allá de “otoño de 2023”, por lo que es probable que se lance en cualquier momento desde septiembre hasta octubre de este año en PlayStation 5. Si aún no has jugado el juego original en PS5 o PS4, puedes adquirir Marvel’s Spider-Man y Marvel’s Spider-Man: Miles Morales como compras independientes o en un paquete. Además, Miles Morales está incluido actualmente en PS Plus, lo cual es siempre una buena ventaja.

Vía: Gaming Bible

Nota del editor: La gente se quejó por “usar el mismo mapa” en esta secuela de Spider-Man. Creo que agregar estos barrios es más que suficiente, tal vez la meta sea algún día incluir toda la ciudad.